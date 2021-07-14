"النمري" متحدثاً لصندوق التنمية الصناعية السعودي

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شغل منصب مدير إدارة التخطيط الإستراتيجي منذ 2018

أصدر صندوق التنمية الصناعية السعودي، قراراً بتعيين خليل بن عبدالقادر النمري؛ متحدثاً رسمياً للصندوق.

ويشغل النمري؛ منصب مدير عام إدارة التخطيط الإستراتيجي منذ عام 2018م، ومنصب أمين عام اللجنة التنفيذية برئاسة الرئيس التنفيذي للصندوق الصناعي منذ يناير 2020م.

وحصل النمري؛ على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في تخصص المالية من جامعة ولاية بنسلفانيا الأمريكية عام 2004م، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية إيسادي للأعمال الإسبانية عام 2013م.

وفي عام 2019م، تخرّج من برنامج التنفيذيين التابع لكلية إدارة الأعمال بجامعة ستانفورد.