أخبار عاجلة

بتروجيت تحصل على شهادة موسوعة جينيس لتنفيذها مستودع تخزين خام بقياسات عالمية -
الداخلية :ضبط أكبر عملية غسيل اموال من حصيلة تجارة المخدرات ..قيمتها 20 مليون جنيه -
«الرعاية الصحية» بالأقصر : إجراء عمليات قلب مفتوح للمنتفعين بمستشفى طيبة التخصصي -
«نقطة دم مصرية أثمن من عروش الدنيا».. يوم رحل فيه الملك فاروق فأصبح «عيدًا قوميًا للإسكندرية» (وثائق) -
شروط الالتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب في المنوفية (رابط التقديم) -
145 طالبا وطالبة غابوا عن امتحان اللغة الإنجليزية للشعبة العلمية ببنى سويف -
مدير شرطة "رنية" يقلّد "الخشي" رتبة "رائد" -
"الحريري" يدعم تكليف "ميقاتي" بتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان -
جمعية "كفى" تختتم "الحرم بيئة نقية" بتوعية 35 ألف شخص خلال موسم الحج -
مشهد مهيب.. هل رأيت نسرًا يسبح بجناحيه من قبل؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"النمري" متحدثاً لصندوق التنمية الصناعية السعودي

Print
"النمري" متحدثاً لصندوق التنمية الصناعية السعودي "النمري" متحدثاً لصندوق التنمية الصناعية السعودي
شغل منصب مدير إدارة التخطيط الإستراتيجي منذ 2018

أصدر صندوق التنمية الصناعية السعودي، قراراً بتعيين خليل بن عبدالقادر النمري؛ متحدثاً رسمياً للصندوق.

ويشغل النمري؛ منصب مدير عام إدارة التخطيط الإستراتيجي منذ عام 2018م، ومنصب أمين عام اللجنة التنفيذية برئاسة الرئيس التنفيذي للصندوق الصناعي منذ يناير 2020م.

وحصل النمري؛ على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في تخصص المالية من جامعة ولاية بنسلفانيا الأمريكية عام 2004م، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية إيسادي للأعمال الإسبانية عام 2013م.

وفي عام 2019م، تخرّج من برنامج التنفيذيين التابع لكلية إدارة الأعمال بجامعة ستانفورد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مدير شرطة "رنية" يقلّد "الخشي" رتبة "رائد"

مدير شرطة "رنية" يقلّد "الخشي" رتبة "رائد"

"الحريري" يدعم تكليف "ميقاتي" بتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان

"الحريري" يدعم تكليف "ميقاتي" بتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان

جمعية "كفى" تختتم "الحرم بيئة نقية" بتوعية 35 ألف شخص خلال موسم الحج

جمعية "كفى" تختتم "الحرم بيئة نقية" بتوعية 35 ألف شخص خلال موسم الحج

مشهد مهيب.. هل رأيت نسرًا يسبح بجناحيه من قبل؟

مشهد مهيب.. هل رأيت نسرًا يسبح بجناحيه من قبل؟