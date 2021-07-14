مذاقات مطابخ العالم

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بتروجيت تحصل على شهادة موسوعة جينيس لتنفيذها مستودع تخزين خام بقياسات عالمية
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الاثنين 26 يوليو 2021 11:40 صباحاً
الداخلية :ضبط أكبر عملية غسيل اموال من حصيلة تجارة المخدرات ..قيمتها 20 مليون جنيه
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الاثنين 26 يوليو 2021 11:40 صباحاً
«الرعاية الصحية» بالأقصر : إجراء عمليات قلب مفتوح للمنتفعين بمستشفى طيبة التخصصي
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الاثنين 26 يوليو 2021 11:40 صباحاً
«نقطة دم مصرية أثمن من عروش الدنيا».. يوم رحل فيه الملك فاروق فأصبح «عيدًا قوميًا للإسكندرية» (وثائق)
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الاثنين 26 يوليو 2021 11:40 صباحاً
شروط الالتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب في المنوفية (رابط التقديم)
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الاثنين 26 يوليو 2021 11:40 صباحاً
145 طالبا وطالبة غابوا عن امتحان اللغة الإنجليزية للشعبة العلمية ببنى سويف
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الاثنين 26 يوليو 2021 11:40 صباحاً
مدير شرطة "رنية" يقلّد "الخشي" رتبة "رائد"
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الاثنين 26 يوليو 2021 11:32 صباحاً
"الحريري" يدعم تكليف "ميقاتي" بتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان
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الاثنين 26 يوليو 2021 11:32 صباحاً
جمعية "كفى" تختتم "الحرم بيئة نقية" بتوعية 35 ألف شخص خلال موسم الحج
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الاثنين 26 يوليو 2021 11:32 صباحاً
مشهد مهيب.. هل رأيت نسرًا يسبح بجناحيه من قبل؟
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الاثنين 26 يوليو 2021 11:32 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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RT Arabic (روسيا اليوم)
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أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 14 يوليو 2021 12:21 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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