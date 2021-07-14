تامر نبيل: أستعد لعرض مسلسل «شقة 6» واستكمال تصوير «كيرة والجن»

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

حل الفنان تامر نبيل ضيفا على برنامج اصحى بإنرجي مع الإعلامية زهرة رامي على محطة راديو إنرجي 92.1 للحديث عن مشواره الفني الذي كان آخره المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل «ليه لأ».

وتحدث تامر نبيل عن مشواره الفني الذي بدأ على مسرح كلية التجارة، واستمر على مدار سنوات طويلة، حيث كانت بدايته الاحترافية بالمشاركة في فيلم الوعد مع روبي وآسر ياسين عام 2008.

وقال تامر نبيل في إصحى بإنرجي، أن مشاهد شخصية راجي في مسلسل ليه لأ2، كانت ممتعة بالنسبة له، لكن مشهد الطلاق كان الأصعب والأفضل في نفس الوقت.

وكشف تامر نبيل عن مشاركته في فيلم كيرة والجن مع أحمد عز وكريم عبدالعزيز، الذي توقف تصويره على مدار فترات خلال العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا، لكنهم يعودون للتصوير قريبا تمهيدا لعرضه.

كما أعلن تامر نبيل مشاركته في مسلسل شقة 6 مع روبي وصلاح عبدالله، الذي سيعرض قريبا على منصة شاهد، وهو عمل ينتمي لفئة الرعب والإثارة.

ووصف تامر نبيل نفسه بأنه كان محظوظا بالعمل مع مخرجين كبار تعلم منهم وساعدوه على تطوير مواهبه الفنية، بداية من المخرج محمد ياسين في فيلم الوعد مرورا بمروان حامد وكريم الشناوي، قائلا إنهم يفهمون جيدا العلاقة الوثيقة بين المخرج والممثل.

وقال تامر نبيل إنه تربطه حالة خاصة مع الممثل محمد ممدوح «تايسون» وكانت ظاهرة جدا أثناء عملهما سويا على خشبة المسرح، وفي مسلسل قابيل.