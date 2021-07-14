كريم عبدالعزيز ينعش إيرادات السينما : دور العرض تحقق 18 مليون جنيه في أسبوع

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شهدت إيرادات شباك تذاكر الأفلام السينمائية، الأسبوع الماضي، حالة من الانتعاش وحققت الأسبوع الماضي 18 مليونا و438 ألف جنيه، وتصدر قائمة الإيرادات فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» محققًا 11 مليونا و631 ألف جنيه، بطولة كريم عبدالعزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد فهمى وعمرو عبدالجليل ونسرين أمين وآخرون، وهو تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى، ويجسد خلاله كريم عبدالعزيز أكثر من شخصية، من بينها كاركتر الإعلامي الذي يناقش العديد من القضايا المتعلقة بالمتزوجين في إطار كوميدى.

وجاء في المركز الثاني فيلم «مش أنا» محققاً 6 ملايين و304 ألف جنيه، في الأسبوع الثالث ليصل إجمالي إيراداته إلى 25 مليونا و105 ألف جنيه. وتدور قصة فيلم «مش أنا» حول حالة نفسية ما تصيب «حسن» تامر حسنى وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته. فيلم «مش أنا» يشارك في بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.

وجاء في المركز الثالث فيلم «أحمد نوتردام» محققًا 267 ألف جنيه، بطولة الفنان رامز جلال، الفنانة غادة عادل، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، وهو من تأليف لؤى السيد، ومن إخراج محمود كريم، ليصل إجمالي إيراداته إلى 19 مليونا و107 ألف جنيه في 9 أسابيع عرض.

وحقق فيلم «ماما حامل» في سادس أسابيع عرضه 80 ألف جنيه فقط، تأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم، بطولة ليلى علوي، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، محمد سلام، نانسى صلاح، هدى الأتربى، شريف دسوقى، هدى مجد، سامي مغاورى، بدرية طلبة وسارة عبدالرحمن، تدور أحداثه في إطار كوميدى حول أسرة ليلى علوى المتزوجة من بيومى فؤاد ولديهما ابنان هما حمدي الميرغنى ومحمد سلام أحدهما طبيب والآخر مخرج إعلانات لا يريدان خوض تجربة الزواج، رغم محاولات والديهما، ثم تفاجأ الأسرة بحمل ليلى علوى، ووصل إجمالي إيراداته إلى 4 ملايين و349 ألف جنيه.

وجنى فيلم «ديدو» 145 ألف جنيه، بطولة كريم فهمي، محمد ثروت، هدى المفتي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، أحمد فتحي وهو من تأليف كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح، ليحقق إجمالي 14 مليونا و243 ألف جنيه، في 9 أسابيع.