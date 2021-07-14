تجهيز 38 مجزرا استعدادا لـ عيد الأضحى في المنيا

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قال الدكتور محمد عثمان، وكيل وزارة الطب البيطري بالمنيا، إنه تم الانتهاء من تجهيز 38 مجزرا، لاستقبال الأضاحي من المواطنين. مؤكدا رفع درجة الاستعداد القصوى، بجميع المجازر، من خلال، وقف الإجازات للعاملين بالمجازر، من أطباء ومعاونين وعمال، وجميع الأطباء القائمين على التفتيش، بأماكن عرض وبيع اللحوم.

وأضاف «عثمان» أنه يتم المرور المستمر، على المجازر للتأكد من مدي جاهزيتها، والعمل بكامل طاقتها خلال أيام العيد، على ان يتم تقديم الخدمات للأهالي بالمجان، مع التنسيق مع الوحدات المحلية لتوفير العمالة اللازمة وأدوات النظافة والتطهير والتعقيم، ولرفع المخلفات السائلة والصلبة أولا بأول، كما تم التنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية لتنفيذ برنامج ذبح الأضاحي الخاص بهم، موضحاً به أيام الذبيح والأعداد التي سيتم ذبحها، واسم الجزر.

من جانبه اعلن المحافظ اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قيام مديرية الطب البيطري بالمحافظة، برفع درجة الاستعداد القصوى، لاستقبال عيد الأضحى، من خلال تجهيز 38 مجزرا لاستقبال الأضاحي من المواطنين، بالمجان، مشدداً على ضرورة المتابعة والمرور المستمر على كافة المجازر للتأكد من جاهزيتها، والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية، للتيسير على المواطنين، ولإحكام الرقابة على السلع المقدمة لهم، ومشدداً على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.