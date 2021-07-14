وزير التنمية المحلية يبحث دراسة تقديم خدمات جمع ونقل المخلفات ببورسعيد

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عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، الأربعاء، اجتماعاً بمقر الوزارة مع وفد من شركة ريلاينس للإستثمار وإدارة المشروعات برئاسة المهندس كريم السبع الرئيس التنفيذى للشركة والمهندس مايكل حنا مدير عام الشركة وحضور الدكتور خالد قاسم مساعد الوزير للتطوير المؤسسى والدكتور أحمد سعيد رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات.

يأتي الاجتماع في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بكافة محافظات الجمهورية، لتحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين بالمحافظات.

وقال وزير التنمية المحلية، إن اللقاء يأتي في إطار تنفيذ الوزارة للبرنامج الثانى لعمليات التشغيل للمنظومة والخاص بعمليات الجمع والنظافة العامة بمنظومة المخلفات، حيث تقدمت شركة ريلاينس للإستثمار والتي تقوم حالياً بتنفيذ عمليات المعالجة والتدوير والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة بمحافظتى بورسعيد والإسماعيلية بعرض فنى ومالى الذي يتضمن آليات تقديم الخدمات الخاصة بالجمع السكنى والتجاري ونظافة الشوارع والميادين والمحاور والمرافق العامة وكنس الشوارع بمختلف أحياء محافظة بورسعيد.

وأضاف «شعراوى»، أن الدراسة الفنية التي تقدمت بها الشركة تضمنت أيضاً حجم العمالة المطلوبة وآليات الإشراف في كافة المراحل مع خطة لتوعية المواطنين مع استيعاب للعاملين الحاليين بالمنظومة والعمالة غير الرسمية بالقدر الذي يحافظ على نظافة الشوارع ويعيد الشكل الحضارى والجمالى للمحافظة ويحقق رضا المواطنين عن ملف النظافة، وكذلك وجود آلية للمتابعة والمراقبة وتقييم الأداء للعاملين بالمنظومة من خلال التطبيقات التكنولوجية من جانب وإشتراك المواطنين من جانب آخر مع وضع حوافز للعاملين من مرتبات ملائمة وتأمين صحى وتوفير كافة المستلزمات من ملابس وغيرها من عوامل السلامة والصحة المهنية وسكن مناسب للمغتربين مما يحقق حياة كريمة لهم.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة تسعى إلى إيجاد منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بمحافظتى بورسعيد والاسماعيلية تعمل عليها الشركة وجعلها قصة نجاح يمكن البناء عليها في المحافظات الأخرى مع مراعاة خصوصية وخصائص المخلفات الصلبة من محافظة لأخرى.

وأوضح «شعراوى»، أن الوزارة تسعى للنهوض ورفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات بكافة المحافظات وعدم تراكم كميات القمامة في المصانع أو خارجها، بالإضافة لعدم الحرق العشوائى للمخلفات والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها وتعظيم الاستفادة من مكونات المخلفات من خلال عقود تشغيل متوازنة مع القطاع الخاص المتخصص والتخلص الآمن من المرفوضات بالمدافن الصحية الآمنة لافتا إلى ان هذا ما تقوم به وزارة التنمية مع شركائها من الوزارات في تطوير البنية التحية لمنظومة ادارة المخلفات وضمان التشغيل السليم لها.

وأكد وزير التنمية المحلية، على وجود تعاون وتنسيق مستمر بين الوزارة والوزارات والجهات المعنية لتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات لإحداث تغيير كبير في مستوى النظافة بجميع المحافظات وإعادة الشكل الجمالى للشارع المصرى والحصول على رضا المواطنين عن المنظومة .

وشدد الوزير على أن الدولة بكافة وزاراتها المعنية بمنظومة النظافة ترغب في تحقيق نتائج سريعة في مستوي نظافة الشوارع وإعطاء المواطنين بارقة أمل بإمكانية حل مشكلة القمامة بصورة نهائية وحدوث تغيير في النظافة خاصة بعد توجيه السيد رئيس مجلس الوزراء لوزارة التنمية المحلية بسرعة إنهاء التعاقدات مع الشركات للبدء في تشغيل المنظومة في 4 محافظات كمرحلة أولى وهى القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية

وخلال الاجتماع عرض مسئولي شركة ريلاينس للاستثمار وادارة المشروعات لكافة تفاصيل الدراسة الفنية لعمليات الجمع والنظافة العامة لمحافظة بورسعيد، كما أشارت الشركة إلى أنه سيتم تقديم الدراسة الخاصة بمحافظة الاسماعيلية خلال أقل من أسبوعين لمناقشتها وعرضها على وزير التنمية المحلية، وقد أوضح مسئولى الشركة ان هذه الخطوة تساعد في السيطرة الكاملة للمنظومة بشكل كامل بالمحافظتين وخاصة ان الشركة تقوم بتنفيذ عمليات المعالجة والتدوير والتخلص الآمن بالإضافة إلى عمليات الجمع والنقل والنظافة العامة تكون المنظومة مكتملة مما يساعد في تحسين مستوى النظافة والحفاظ على البيئة بشكل كبير.

وتقدم مسئولى الشركة بخالص الشكر لجهود ودعم اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والعاملين بالوزارة للشركات المصرية العاملة في تنفيذ منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات والمشروعات المشتركة مع محافظتى بورسعيد والإسماعيلية.

وأبدى الوزير، ترحيبه بالدراسة الفنية التي تقدمت بها شركة ريلاينس في محافظة بورسعيد وما تضمنه من آلية للتنفيذ، موجها الوحدة التنفيذية لادارة المخلفات بالوزارة بتشكيل لجنة لدراسة العرض الفنى مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية وابداء الملاحظات والتواصل مع الشركة بكافة الملاحظات التي سيتم توضيحها من قبل اللجنة.