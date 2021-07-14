منتخب سيدات السلة يواجه كينيا في تصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية

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يواجه المنتخب الوطني لسيدات السلة مساء اليوم الأربعاء، نظيره منتخب كينيا، ضمن تصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية والمقامة حاليًا لرواندا، حتى يوم 17 من شهر يوليو الحالي، والمؤهلة لبطولة أفريقيا المقبلة.

وكان المنتخب الوطني قد فاز أول أمس الاثنين على منتخب جنوب السودان بنتيجة (95-65)قبل أن يهزم منتخب رواندا أمس الثلاثاء بنتيجة (71-59).

ومن المقرر أن تقام مواجهات نصف النهائي يوم الجمعة بين الأول والرابع من طرف، والثاني والثالث من طرف، ثم يتأهل الفائزان في المباراتين إلى المباراة النهائية يوم السبت.

وكان الجهاز الفني بقيادة إيهاب الألفي قد أعلن عن قائمة المنتخب والتي ضمت كلا من: هاجر عامر، أسرار ماجد، رنيم الجداوي، ثريا محمد، فريدة وائل، نادين السلعاوي، ميرال أشرف، نورهان أحمد، فريدة مدحت، رضوى سالم، ريم هشام، ريم أسامة السعيد.

ويضم الجهاز الفني كلا من: المدير الفني إيهاب الألفي، عمرو عاصم مدرب عام، محمد شوقي مساعد مدرب، أسماء العقباوي طبيبة، آلاء خالد إداري، عمرو زاهد حكم مرافق.