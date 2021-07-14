مصرع شاب سقط من قطار منوف في القناطر الخيرية

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توفى شاب متأثرا بإصابتة إثر سقوطه من قطار القاهرة – المنوفية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى القناطر الخيرية العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة القناطر الخيرية يفيد سقوط شاب من قطارالقاهرة- منوف اثناء وقوفة على الباب والقطار يسير امنزلقت قدماة وسقط أسفل القطار ولقى مصرعه.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وتبين الجثة لشاب يدعى «ع ي ع» 27 سنة وتم نقل الجثة المستشفى القناطر وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فأمرت بالتصريح بدفن الجثة.