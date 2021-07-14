الداخلية: قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة من طلاب الثانوية الحاصلين على 65 %

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وافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الأربعاء، على قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة، من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية والحاصلين على ليسانس الحقوق بحد أدنى تقدير مقبول 65 % للعام الحالي أو العام الماضي، والمؤهلات الجامعية التي تمثل احتياجًا في قطاعات وزارة الداخلية.

أعلن اللواء أحمد إبراهيم، مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، في مؤتمر صحفي، كافة التفاصيل والشروط الخاصة بالقبول ومواعيد التقديم، لافتًا أن مواعيد تقديم طلبات الالتحاق بالنسبة لطلبة الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية للعام السابق تبدأ اعتبارًا من يوم الثلاثاء 20 يوليو الجاري حتى الخميس 12 أغسطس المقبل، لمدة 24 يومًا، من خلال موقع وزارة الداخلية على الإنترنت، وتكون بالنسبة للطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية للعام الحالي 2021 ولطلبة الدور الثاني اعتبارًا من الخميس 12 أغسطس حتى الاثنين 6 سبتمبر المقبل ولمدة 26 يومًا، من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.

وأشار إلى أنه بالنسبة للطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة من الخارج والدبلومات الأجنبية ومدارس المتفوقين لهذا العام 2021 والعام السابق 2020 تبدأ اعتبارًا من السبت 21 أغسطس حتى الخميس 16 سبتمبر ولمدة 25 يومًا من خلال مكتب تنسيق القبول بكلية الشرطة، أما الحاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق ذكور وأناث وبكالوريس التربية الرياضية أناث للعام السابق 2020 تبدأ اعتبارًا من 27 يوليو حتى 19 أغسطس ولمدة 20 يومًا من خلال مكتب تنسيق القبول بكلية الشرطة.

وبالنسبة للحاصلين على الليسانس في الحقوق وبكالوريس التربية الرياضية للعام الحالي والحاصلين على المؤهلات الجامعية التي تمثل احتياجًا لقطاعات الوزارة تبدأ من السبت 21 اغسطس وحتى الثلاثاء 21 سبتمبر ولمدة 28 يومًا، ويشترط الدخول لأكاديمية الشرطة بالكمامة والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعى مع توفير المطهرات، وتم طبع كتيب عن مصر ومعالمها لتوزيعه على الطلاب، ويجرى لأول مرة اختبار الهيئة على مرحلتين «شفوى وتحريري».

ويشترط في المتقدم أن يكون مصرى الجنسية، من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنُس، وأن يكون محمود السيرة وحسن السُمعة، وألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو ما يُماثلها من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مُقيدة للحُرية في جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحُكم أو بقرار تأديبي نهائي، وأن يكون مُستوفيًا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن، وألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية.

ويخضع الطلاب الراغبون في الالتحاق بكلية الشرطة لعدد من الاختبارات، أبرزها اختبارات القدرات، وهو اختبار تحريري يستهدف قياس مستوى ثقافة الطالب ومعلوماته العامة وليس للطالب حق الإعادة في هذا الاختبار حالة رسوبه، فضلاً عن اختبارى المقاس والقوام، حيث يتم قياس طوال القامة للتأكد من استيفاء المقاييس المطلوبة، وفى حالة عدم استيفاء المقاييس المطلوبة لا يكون للطالب حق الإعادة، وهناك اختبار القوام، حيث يتم اختبار القوام من خلال التأكد من تناسب الطول مع الوزن «الطول ـ 90»، ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة فقط.

كما يخضع الطلاب للكشف الطبى، حيث يتم إجراء الكشوف الطبية المقررة أمام اللجنة الطبية المختصة وللمتقدم في حالة رسوبه الحق في الإعادة لمرة واحدة فقط، بينما يتم إجراء الكشف النفسى أمام اللجنة الطبية المختصة من خلال مجموعة من القياسات النفسية ولا يحق للراسب الإعادة في هذا الاختبار، ويؤدى الطالب الاختبار الرياضى في عدد من التمرينات الرياضية المقررة ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة في حالة رسوبه، ويخضع الطالب عقب ذلك لكشف السمات، من خلال اخضاع الطالب لاختبار السمات لقياس القدرات العقلية والسمات الشخصية والميول المهنية ولا يحق للراسب الإعادة في هذه الاختبارات، ثم يأتى عقب ذلك اختبار الهيئة. ويحصل الملتحقون بكلية الشرطة بالعديد من المزايا، أبرزها يتمتع الخريج بكافة المزايا المقررة لضباط الوزارة وأهمها رعاية صحية بمستشفيات هيئة الشرطة للضابط وأسرته، رعاية رياضية بالاشتراط في نوادى الشرطة على مستوى الجمهوية، رعاية اجتماعية «المصايف- الحج- العمرة –الرحلات»، رعاية ثقافية«السماح بالدراسات العليا والبعثات».

ووجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتقديم عدة تيسيرات للطلاب الراغبين في التقدم للالتحاق بكلية الشرطة، أبزرها طباعه كتيب يحتوى على جميع الإجراءات اللازمة للتقدم للالتحاق وكافة الاستفسارات المتعلقة بالتقديم ويتم تسليمة ضمن ملف الالتحاق، ويتم اعلان نتائج جميع الاختبارات الخاصة بالطلبة المتقدمين وتحديد مواعيد الاختبارات من خلال موقع الوزارة، وذلك تيسيرا على الطلبة وأولياء الأمور في متابعه نتائج أبنائهم دون تحميلهم مشقة السفر للقاهرة للوقوف على هذه النتائج من مقر أكاديمية الشرطة، فضلًا عن توفير منافذ لاستخراج الوثائق المطلوبة من المتقدمين «صحف الحالة الجنائية- القيد العائلى»، وتوفير منافذ لبيع «الطوابع والدمغة، نسخ الأوراق، التصوير الفوتوغرافى الفوري»، واعداد مركز لخدمة الطلبة المتقدمين داخل لجان قبول الطلبات للتيسير عليهم، وتوفير خط تليفونى مباشر لتلقى أي استفسارات من الطلبة وأسرهم عن شروط أو إجراءات أو أوراق الالتحاق بكلية الشرطة على رقم «0224109102».