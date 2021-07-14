عاطل المرج بحوزته 3 بنادق و27 كيلو مخدررات ومبالغ مالية حصيلة نشاطه الغجرامى

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القت أجهزة الامن بمديرية أمن القاهرة القبض على مسجل خطر حال تواجده بمحل سكنه بالمرج ، وعثر بحوزته على " 2 بندقية آلية – بندقية خرطوش - 4 خزينة – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر البانجو وزنت 27 كيلو جرام– كمية من مخدر الهيدرو وزنت كيلو جرام– مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – عدد 3 ميزان حساس– سيارة عثر بدخلها على كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو جرام ".

بمواجهته أمام الجهات الأمنية في القاهرة إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والأسلحة النارية والذخائر بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة ، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة .