★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة ايسترن كومباني اسعار السجائر الجديدة والتي يبدا تطبيقها بداية من اليوم الاربعاء 14 يوليو 2021.

وكانت الاسعار كالاتي:

ارتفعت اسعار السجائر كينج سايز من 16.5 جنيها إلى 17.5 جنيها.

ارتفعت اسعار السجائر سوفت كوين من 17 جنيها إلى 18 جنيها.

ارتفعت اسعار السجائر مونديال بالنوانها «الاحمر / الازرق و/ السيلفر» من 23 جنيها إلى 24 جنيها.

كما ارتفعت اسعار السجائر بلمونت وبوسطن من 17.5 جنيها إلى 18.5 جنيها.

وقالت ايسترن كومباني ان السجائر البوكس ارتفعت من 19 جنيها إلى 20 جنيها.

ارتفعت اسعار السجائر «سوبر» من 19 جنيها إلى 20 جنيها

ارتفعت اسعار السجائر «بوكس 10» من 10 جنيها إلى 11 جنيها.

بينما استقرت اسعار السجائر «بلاك» عند نفس اسعارها بدون تعديل وسجلت 24 جنيها.

اسعار السجائر by Asmaa Mohamed