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«الجمال»: منح إجازة للدارسين بمعهد المحاماة حتى 25 يوليو

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«الجمال»: منح إجازة للدارسين بمعهد المحاماة حتى 25 يوليو «الجمال»: منح إجازة للدارسين بمعهد المحاماة حتى 25 يوليو

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أعلن حسين الجمال، أمين عام نقابة المحامين، ومقرر معهد المحاماة، عن منح إجازة للدارسين بمعهد محاماة القاهرة الكبرى، بدءا من اليوم، وحتى انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، على أن تستأنف المحاضرات يوم الأحد الموافق 25 يوليو الجاري، طبقا لجدول محاضرات المعهد.

ويعقد معهد المحاماة محاضرتين أسبوعيا، حيث تم تخصيص يوم الأحد، لنقابات شمال القاهرة، وجنوب القاهرة، وحلوان، والقاهرة الجديدة، ويوم الأربعاء لنقابات شمال القليوبية، وجنوب القليوبية، وشمال الجيزة، وجنوب الجيزة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بأن تكون الفترة من يوم الاثنين الموافق 19 يوليو الجاري، حتى يوم السبت الموافق 24 يوليو الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعيد ثورة 23 يوليو.

المصرى اليوم

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