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محافظ الجيزة يلتقي متدربي البرنامج الرئاسي «دفعة الشهيد منسي»

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محافظ الجيزة يلتقي متدربي البرنامج الرئاسي «دفعة الشهيد منسي» محافظ الجيزة يلتقي متدربي البرنامج الرئاسي «دفعة الشهيد منسي»

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التقي اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الثالثة (دفعة الشهيد أحمد منسي) وذلك في نهاية البرنامج التدريبي الخاص بهم والذي إمتد لمدة شهرين داخل محافظة الجيزة في الفترة من ٢٢ مايو وحتي ١٥ يوليو في إطار حرص الأكاديمية على إكساب المتدربين لمهارات العمل الميداني وبالتعاون مع المحافظة.

وإطلع من متدربي البرنامج الرئاسي على مدي الإستفادة التي تحققت لديهم خلال فترة تواجدهم ومعايشتهم للأجهزة التنفيذية بالمحافظة والخبرات التي تم إكتسابها من خلال الجولات والعمل الميداني بالإضافة إلى أرائهم ومقترحاتهم لتطوير منظومة العمل وإبرز المعوقات التي واجهتهم إنطلاقا من معايشتهم للأجهزة التنفيذية خلال الشهرين الماضيين.

حيث أكد بأن العمل والمعايشة الميدانية بجانب البرامج التدريبية التي يتلقاها المتدربين بالأكاديمية سيساهم في رفع قدراتهم من خلال تأهليهم بأحدث أساليب الإدارة والتخطيط العلمي والعملي وتطبيق الأساليب والطرق الحديثة في الإدارة وصنع القرار بكفاءة عالية تؤهلهم لتولي المناصب القيادية في العديد من الوظائف بالجهاز الإداري بما يعود بالنفع على الخدمات المقدمة للمواطنين.

لافتاً بأن البرنامج الرئاسي للتنفيذيين سيساهم في إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية المؤهلة علمياً وعملياً لتتوافق مع رؤية المستقبلية وتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة وفهم الأساليب الحديثة في صنع السياسات والإدارة وصنع القرار مشيراً إلى أن فترة البرنامج التدريبى بالمحافظة تهدف إلى التدريب العملي والمعايشة الميدانية لكافة القطاعات الإدارية والخدمية والمشروعات بنطاق المحافظة .

المصرى اليوم

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