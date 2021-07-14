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انتظام امتحانات الثانوية العامة بشمال سيناء وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة

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انتظام امتحانات الثانوية العامة بشمال سيناء وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة انتظام امتحانات الثانوية العامة بشمال سيناء وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة

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انتظمت امتحانات الثانوية العامة بمحافظة شمال سيناء، اليوم الأربعاء، وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة.

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء إن الامتحانات يؤديها اليوم طلاب القسم العلمي في مادة الرياضيات البحتة ( جبر وهندسة فراغية ) لمدة ساعتين داخل 23 لجنة الكترونية وورقية على مستوى المحافظة.

وأشار إلى تطهير وتعقيم اللجان قبل بدء الامتحانات إلى جانب الكشف على الطلاب والتأكيد على ارتداء الكمامات الواقية ومراعاة التباعد الاجتماعى فيما بينهم، منوها إلى وصول الطلاب مبكرا إلى مقر اللجان قبل موعد الامتحان المحدد لانهاء اجراءات التعقيم والاجراءات الأمنية وعدم التجمع خارج أو داخل اللجان مع الحرص على وجود الأدوات اللازمة للامتحان وعدم دخول الموبايل أو أي أجهزة من شأنها التصوير بغرض نشر الامتحان .

وأعلن عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام المديرية بالعريش وغرف عمليات أخرى فرعية في الادارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات وحل المشكلات الطارئة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة .

المصرى اليوم

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