«الهجان» يلتقي بمتدربي البرنامج الرئاسي في ختام زيارتهم لـ«القليوبية»

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إلتقى عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، الأربعاء، بمكتبه بديوان عام المحافظة، بمتدربي البرنامج الرئاسي، في ختام البرنامج التدريبي للمحافظة.

ضم الوفد كلا من محمد عبدالعظيم مبروك خميس وأحمد عصام نشات عبدالعليم، أعضاء البرنامج الرئاسي الذين قاموا على مدار شهرين بالمعايشة الميدانية والعملية لمجالات العمل بمختلف القطاعات الخدمية، ويتأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم وتأهيل الكوادر الشبابية القادرة على المشاركة بفعالية في وضع وإدارة السياسات وصنع واتخاذ القرار لتأهيل التنفيذين للقيادة الناجحة.

وأشاد المحافظ بأعضاء البرنامج الرئاسي خلال فترة تدريبهم بالمحافظة، مؤكدا على كفائتهم في المهام الموكولة إليهم، وموجها الشكر لنائبا المحافظ على تصميم وتنفيذ البرنامج التدريبي الخاص بهم ومتابعة تنفيذه خلال فترة تواجدهم بالمحافظة.

ومن جانبهم أكد اعضاء البرنامج الرئاسي على شكرهم لمحافظ القليوبية ونائبيه والسكرتير العام للمحافظة على تذليل كافة العقبات أمامهم وتقديم كافة التسهيلات الممكنة خلال فترة تواجدهم بالمحافظة.

وأضاف اعضاء البرنامج الرئاسي أن الفترة التي تم قضاؤها في المحافظة كانت من الفترات الجيدة في حياتهم، حيث تم فيها اكتساب العديد من المعارف والمهارات والخبرات متمثلة في المرور على مشروعات المحافظة وحضور اجتماعات مع الأجهزة التنفيذية للمحافظة، استمرارا للفترة السابق تلقيها من تدريب بالأكاديمية الوطنية للتدريب.

وجاء اللقاء بحضور الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبا المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام والمهندس على يوسف أبوعقيل السكرتير العام المساعد.