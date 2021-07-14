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عودة وأد البنات.. أم تقتل رضيعتها وتلقيها بخزان مياه في البحيرة

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عودة وأد البنات.. أم تقتل رضيعتها وتلقيها بخزان مياه في البحيرة عودة وأد البنات.. أم تقتل رضيعتها وتلقيها بخزان مياه في البحيرة

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أقدمت عروس شابة على إلقاء رضيعتها البالغة أسبوعين في خزان المياه مما أدي لوفاتها إرضاءًا لزوجها الذي لا يرغب في إنجاب البنات في مركز أبوالمطامير في محافظة البحيرة.

وترجع التفاصيل إلى حوالي 3 أسابيع بقيام إحدي السيدات المقيمة في إحدي قري مركز أبوالمطامير في محافظة البحيرة بالقيام بجريمة بشعة بالتخلص من طفلتها الرضيعة بعد أسبوعين فقط من ولادتها، بأن ألقت بها حية في خزان المياه أعلى المنزل حتى لفظت أنفاسها الاخيرة ثم قامت بإخراجها وادعت وفاتها.

وتلقي اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبوالمطامير في محافظة البحيرة بإبلاغ من مفتش الصحة في الإدارة الصحية في أبوالمطامير بالإشتباه في وفاة طفلة حديثة الولادة تبلغ من العمر 14 سنة، وذلك عقب دفنها بثلاثة أيام.

تولت نيابة أبوالمطامير الجزيئة، برئاسة المستشار أحمد عتمان، رئيس نيابة أبوالمطامير، التحقيقات حول الواقعة، وقرر المستشار عبدالحق بصيلة، رئيس نيابات وسط دمنهور الكلية، استخراج جثة المجنى عليها، وتكليف الطب الشرعي بتحديد أسباب الوفاة، وتكليف المباحث بالتحري حول الواقعة وأسبابها.

قرر اللواء محمد شعراوى، مدير المباحث الجنائية، تكليف فريق بحث لبحث وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه، وتوصلت التحريات إلى قيام الزوجة وتدعي «سارة» بالتخلص من الطفلة بالقائها في خزان المياه حية، وادعاء أن الوفاة حية.

تم ضبط الزوجة المتهمة واعترفت بقتل رضيعتها بسبب عدم رغبة زوجها في إنجاب البنات، وقرر المستشار أحمد عتمان رئيس نيابة أبوالمطامير، حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

المصرى اليوم

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