أخبار عاجلة

مدير شرطة "رنية" يقلّد "الخشي" رتبة "رائد" -
"الحريري" يدعم تكليف "ميقاتي" بتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان -
جمعية "كفى" تختتم "الحرم بيئة نقية" بتوعية 35 ألف شخص خلال موسم الحج -
مشهد مهيب.. هل رأيت نسرًا يسبح بجناحيه من قبل؟ -
رئيس جامعة الأزهر يستقبل وزير التعليم العالي لبدء اجتماع المجلس الأعلى للجامعات -
غدًا.. «ماشية السنيورة» ضمن العروض الفنية في بيت السحيمي -
تشغيل العيادات الخارجية بمستسفى الأطفال التخصصي في الأقصر -
ضبط 81 قضية مخدرات وتنفيذ 37867 حكماقضائيا خلال 24 ساعة -
رفض منحه الميراث .. شاب يقيّد شقيقه بالحبال ويشعل النار فى جسده بالقاهرة .. تفاصيل -
بحضور «شعراوي».. محافظ القاهرة يوقع برتوكولًا مع «الأكاديمية الوطنية» لتدريب العاملين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

ضمن «معك في قريتك».. الداخلية توجه قافلة خدمية وإنسانية إلى السويس وبني سويف

Print
ضمن «معك في قريتك».. الداخلية توجه قافلة خدمية وإنسانية إلى السويس وبني سويف ضمن «معك في قريتك».. الداخلية توجه قافلة خدمية وإنسانية إلى السويس وبني سويف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت وزارة الداخلية، الأربعاء، قافلة طبية تضم جميع التخصصات بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بالوزارة لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمواطنين، في ضوء المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى واستمرارًا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف في أحد محاوره إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين، واستمرارًا لتفعيل مبادرة «كلنا واحد.. معك في قريتك» تحت رعاية رئيس الجمهورية.

استهدفت القافلة عدة قرى بنطاق محافظتي السويس وبني سويف، إذ تم توزيع عدد من المساعدات العينية «مواد غذائية متنوعة» بالمجان على المواطنين، كما تم توقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل جميع الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من المستجد.

كما شارك في القافلتين عدد من ضباط وضابطات حقوق الإنسان لتيسير تلبية مطالب أهالي تلك القرى الأمنية والخدمية، وقد لاقى ذلك قبولًا واستحسانًا من الأهالي، مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أولمبياد طوكيو 2020 .. 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أولمبياد طوكيو 2020 .. 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ممرضات يصفن مشاهد مرضى فيروس كورونا وهم يتوسلون للحصول على لقاح

ممرضات يصفن مشاهد مرضى فيروس كورونا وهم يتوسلون للحصول على لقاح

تطعيم 8451 مواطنًا بلقاح فيروس كورونا في شمال سيناء

تطعيم 8451 مواطنًا بلقاح فيروس كورونا في شمال سيناء

«الصحة»: تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و6 حالات وفاة

«الصحة»: تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و6 حالات وفاة