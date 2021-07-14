ضمن «معك في قريتك».. الداخلية توجه قافلة خدمية وإنسانية إلى السويس وبني سويف

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نظمت وزارة الداخلية، الأربعاء، قافلة طبية تضم جميع التخصصات بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بالوزارة لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمواطنين، في ضوء المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى واستمرارًا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف في أحد محاوره إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين، واستمرارًا لتفعيل مبادرة «كلنا واحد.. معك في قريتك» تحت رعاية رئيس الجمهورية.

استهدفت القافلة عدة قرى بنطاق محافظتي السويس وبني سويف، إذ تم توزيع عدد من المساعدات العينية «مواد غذائية متنوعة» بالمجان على المواطنين، كما تم توقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل جميع الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كما شارك في القافلتين عدد من ضباط وضابطات حقوق الإنسان لتيسير تلبية مطالب أهالي تلك القرى الأمنية والخدمية، وقد لاقى ذلك قبولًا واستحسانًا من الأهالي، مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.