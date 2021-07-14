أخبار عاجلة

مدير شرطة "رنية" يقلّد "الخشي" رتبة "رائد" -
"الحريري" يدعم تكليف "ميقاتي" بتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان -
جمعية "كفى" تختتم "الحرم بيئة نقية" بتوعية 35 ألف شخص خلال موسم الحج -
مشهد مهيب.. هل رأيت نسرًا يسبح بجناحيه من قبل؟ -
رئيس جامعة الأزهر يستقبل وزير التعليم العالي لبدء اجتماع المجلس الأعلى للجامعات -
غدًا.. «ماشية السنيورة» ضمن العروض الفنية في بيت السحيمي -
تشغيل العيادات الخارجية بمستسفى الأطفال التخصصي في الأقصر -
ضبط 81 قضية مخدرات وتنفيذ 37867 حكماقضائيا خلال 24 ساعة -
رفض منحه الميراث .. شاب يقيّد شقيقه بالحبال ويشعل النار فى جسده بالقاهرة .. تفاصيل -
بحضور «شعراوي».. محافظ القاهرة يوقع برتوكولًا مع «الأكاديمية الوطنية» لتدريب العاملين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

وليد سليمان يخضع لجلسة علاجية فى الطائرة

Print
وليد سليمان يخضع لجلسة علاجية فى الطائرة وليد سليمان يخضع لجلسة علاجية فى الطائرة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

خضع وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لجلسة استشفاء عن طريق أحد الأجهزة الطبية الحديثة في طائرة الفريق خلال رحلة الأهلي من القاهرة إلى المغرب أمس.

وحرص الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي في الأهلي، على خضوع وليد سليمان لهذه الجلسة العلاجية التى استغرقت قرابة 30 دقيقة، للمساعدة في البرنامج التأهيلي للاعب.

ويخضع وليد سليمان لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الحالية، للتعافي من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، تمهيداً للعودة والمشاركة في التدريبات الجماعية للأهلي.
ويخوض الأهلي تدريبه الأول في المغرب اليوم على ملعب «كهرماء» الذي يبعد نحو 30 دقيقة من مقر إقامة الفريق بالدار البيضاء.

ويستعد الأهلي للمباراة النهائية، في بطولة دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء السبت المقبل باستاد «مركب محمد الخامس» في مدينة كازابلانكا المغربية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس جامعة الأزهر يستقبل وزير التعليم العالي لبدء اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

رئيس جامعة الأزهر يستقبل وزير التعليم العالي لبدء اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

غدًا.. «ماشية السنيورة» ضمن العروض الفنية في بيت السحيمي

غدًا.. «ماشية السنيورة» ضمن العروض الفنية في بيت السحيمي

تشغيل العيادات الخارجية بمستسفى الأطفال التخصصي في الأقصر

تشغيل العيادات الخارجية بمستسفى الأطفال التخصصي في الأقصر

ضبط 81 قضية مخدرات وتنفيذ 37867 حكماقضائيا خلال 24 ساعة

ضبط 81 قضية مخدرات وتنفيذ 37867 حكماقضائيا خلال 24 ساعة