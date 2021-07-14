وليد سليمان يخضع لجلسة علاجية فى الطائرة

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خضع وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لجلسة استشفاء عن طريق أحد الأجهزة الطبية الحديثة في طائرة الفريق خلال رحلة الأهلي من القاهرة إلى المغرب أمس.

وحرص الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي في الأهلي، على خضوع وليد سليمان لهذه الجلسة العلاجية التى استغرقت قرابة 30 دقيقة، للمساعدة في البرنامج التأهيلي للاعب.

ويخضع وليد سليمان لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الحالية، للتعافي من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، تمهيداً للعودة والمشاركة في التدريبات الجماعية للأهلي.

ويخوض الأهلي تدريبه الأول في المغرب اليوم على ملعب «كهرماء» الذي يبعد نحو 30 دقيقة من مقر إقامة الفريق بالدار البيضاء.

ويستعد الأهلي للمباراة النهائية، في بطولة دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء السبت المقبل باستاد «مركب محمد الخامس» في مدينة كازابلانكا المغربية.