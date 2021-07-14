ممنوع ارتداء «الهوت شورت» .. 8 شروط لحفل روبي بالساحل الشمالي (تفاصيل)

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لاقتراحات اماكن الخروج

كشفت الفنانة روبي ، عن الشروط الموضوعة للراغبين بحضور حفلها الفني، الذي سيقام في الساحل الشمالي، يوم الجمعة المقبلة.

ونشرت روبي عبر خاصية «الستوري» على صفحتها الشخصية في «انستجرام»، صورة تعرض شروط التواجد بالحفل، وجاءت هذه الشروط خلال عدة نقاط متتالية:

- ألا يقل العمر عن 25 عاما.

- للمرتبطين فقط.

- جميع الحجوزات تخضع لاختيار الباب.

- لا يسمح باستخدام العنف.

- ارتداء ملابس بيضاء.

- لا يسمح بارتداء الـ«هوت شورت» أو الملابس الرياضية.

- يسمح بارتداء التربون.

- تفتح الأبواب عند العاشرة مساء.

وكانت روبي روجت لحفلها الغنائي في الساحل الشمالي، يوم الجمعة المقبلة الموافق 16 يوليو الجاري. ونشرت بوستر الحفل عبر «ستوري» في حسابها على موقع «إنستجرام».

يذكر أن آخر أعمالها أغنية «قلبي بلاستيك» والتي طرحتها عبر قناتها الرسمية بموقع «يوتيوب» يوم 31 مايو الماضي.

والأغنية من كلمات وألحان محمد يحيى، توزيع جيزو، ومكساج وماستر ماهر صلاح.