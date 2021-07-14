أخبار عاجلة

مدير شرطة "رنية" يقلّد "الخشي" رتبة "رائد" -
"الحريري" يدعم تكليف "ميقاتي" بتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان -
جمعية "كفى" تختتم "الحرم بيئة نقية" بتوعية 35 ألف شخص خلال موسم الحج -
مشهد مهيب.. هل رأيت نسرًا يسبح بجناحيه من قبل؟ -
رئيس جامعة الأزهر يستقبل وزير التعليم العالي لبدء اجتماع المجلس الأعلى للجامعات -
غدًا.. «ماشية السنيورة» ضمن العروض الفنية في بيت السحيمي -
تشغيل العيادات الخارجية بمستسفى الأطفال التخصصي في الأقصر -
ضبط 81 قضية مخدرات وتنفيذ 37867 حكماقضائيا خلال 24 ساعة -
رفض منحه الميراث .. شاب يقيّد شقيقه بالحبال ويشعل النار فى جسده بالقاهرة .. تفاصيل -
بحضور «شعراوي».. محافظ القاهرة يوقع برتوكولًا مع «الأكاديمية الوطنية» لتدريب العاملين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الأحوال المدنية: تكليف عدد من المكاتب بالعمل خلال إجازة العيد

Print
الأحوال المدنية: تكليف عدد من المكاتب بالعمل خلال إجازة العيد الأحوال المدنية: تكليف عدد من المكاتب بالعمل خلال إجازة العيد
لاستقبال الحالات الطارئة والمستعجلة التي لا يمكن تأجيلها

الأحوال المدنية: تكليف عدد من المكاتب بالعمل خلال إجازة العيد

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، تكليف عدد من المكاتب بمختلف مناطق المملكة ومحافظاتها "للرجال والنساء"، بالعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك للعام الهجري الحالي 1442 هـ، وذلك لاستقبال الحالات الطارئة والمستعجلة التي لا يمكن تأجيلها، مع استمرار تقديم خدمات الأحوال المدنية الإلكترونية في منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر"، التي يتم إنجازها عبر 13 مركزاً لطباعة الوثائق في جميع مناطق المملكة دون الحاجة إلى المراجعة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الأحوال المدنية، محمد الجاسر؛ أن إجازة عيد الأضحى المبارك لا تحتسب من المدد المحددة للتبليغ عن الواقعات المدنية للمواطنين والمقيمين، التي تستوجب دفع الغرامات المالية.

وأشار إلى أنه يمكن التواصل مع مركز العناية بالعملاء على الرقم الموحد (920022133) في حال وجود أيّ استفسارات.

وحثّ "الجاسر"؛ المواطنين، على الاستفادة من خدمات الأحوال المدنية الإلكترونية المقدمة عبر منصة "أبشر" خلال الإجازة، وهي: خدمة "تسجيل المواليد"، وخدمة "إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج"، وخدمة إصدار وإيصال سجل الأسرة للأمهات"، وخدمة "الإبلاغ عن الوثائق المفقودة"، وخدمة "بياناتي"، وخدمة "تعديل المؤهل الدراسي"، وخدمة "تصحيح الاسم باللغة الإنجليزية"، وخدمة "ربط سجلات الأبناء بسجلات والديهم"، وخدمة "تصحيح الحالة الاجتماعية"، وخدمة "الاستعلام عن المعاملات المتداولة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مدير شرطة "رنية" يقلّد "الخشي" رتبة "رائد"

مدير شرطة "رنية" يقلّد "الخشي" رتبة "رائد"

"الحريري" يدعم تكليف "ميقاتي" بتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان

"الحريري" يدعم تكليف "ميقاتي" بتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان

جمعية "كفى" تختتم "الحرم بيئة نقية" بتوعية 35 ألف شخص خلال موسم الحج

جمعية "كفى" تختتم "الحرم بيئة نقية" بتوعية 35 ألف شخص خلال موسم الحج

مشهد مهيب.. هل رأيت نسرًا يسبح بجناحيه من قبل؟

مشهد مهيب.. هل رأيت نسرًا يسبح بجناحيه من قبل؟