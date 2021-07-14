بعد الخروح من المستشفى.. رسالة من هاني شاكر لمروجي الشائعات حول صحته

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طمأن الفنان ونقيب المهن الموسيقية هاني شاكر الجمهور على حالتها الصحية بعد الخروح من المستشفى وتعرضه لوعكة صحية الأيام الماضية.

وقال في أول ظهور بعدما عاد للمنزل، خلال مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية بـ«إنستجرام»: «جمهوري الحبيب الحمدلله بقيت أحسن كتير ربنا عدى الأزمة دي على خير بدعائكم والناس الطيبين اللي يعرفوني واللي مايعرفونيش وربنا مايجبش حاجه وحشه بفضل دعائكم».

وتابع: «الفترة الجاية هكون في فترة نقاهة وإن شاء الله طول ما ربنا معايا وأنتم معايا وبدعائكم ليّا أكون أحسن كتير، أنا بس بطمنكم عشان الناس اللي بتستظرف وتقول أخبار مش مظبوطة وتخض ناس كتير منكم وبتعمل قلق على السوشيال ميديا عشان تعمل انتشار حسبي الله ونعم الوكيل في الناس دي».

واستكمل: «قولت أطمنكم بنفسي وفي منتهى السعادة أني هشوفكم في المسرح المكشوف في الأوبرا يوم 1 سبتمبر وكل سنة وأنتم طيبين وعيد سعيد عليكم والأمة العربية».

وكان «شاكر» اعتذر عن حضور حفله الغنائي، المقرر اليوم، على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية، لتعرضه لوعكة صحية نقل على أثرها إلى المستشفى، منذ حوالي أسبوع.

وقال «شاكر»، خلال مقطع فيديو، نشره عبر صفحته الشخصية بـ«إنستجرام»، من على سرير في أحد المستشفيات: «جمهوري الحبيب بعتذر جدًا عن حفلة النهارده في الأوبرا، كان نفسي أشوفكم وأسعد بيكم وأغنيلكم كل اللي عايزينه».

تابع: «للأسف صحيت النهارده لقيت نفسي تعبان وضربات قلبي مش متظبطة وروحت المستشفى وبعمل تحاليل والدكتور قالي لازم أفضل في المستشفى 48 ساعة في العناية المركزة وبإذن الله نحدد ميعاد تاني للحفلة، لأن أنتم بتدوني معنى للحياة».