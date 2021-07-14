ضبط عنصر إجرامي بحوزته أسلحة نارية ومخدرات في القاهرة

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تمكنت أجهزة الأمنية بالقاهرة، الأربعاء، من ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية، أثناء تواجده بمحل سكنه بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته بندقيتان آليتان وبندقية خرطوش و4 خزن وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة وكمية من مخدر البانجو وزنت 27 كيلو جرامًا وكمية من مخدر الهيدرو وزنت كيلو جراما ومبلغ مالي وهاتفا محمول و3 ميزان حساس وسيارة عثر بدخلها على كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو جراما.

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية والذخائر بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارة لتسهيل تنقلاته.