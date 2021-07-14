النهائى الإفريقي .. محاضرة فنية للاعبى الأهلي في فندق الإقامة بالمغرب

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يعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أولى محاضراته مع لاعبي الفريق في مقر إقامة الأهلي بالدار البيضاء، عصر اليوم الأربعاء، استعداداً للمباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز، بطل جنوب إفريقيا، والمقرر إقامتها السبت المقبل.

ويتحدث موسيماني مع لاعبي الأهلي خلال محاضرة اليوم عن الترتيبات والأمور الخاصة بالمباراة المرتقبة، في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مرانه الأول بالمغرب في الثامنة مساء اليوم على ملعب «كهرماء»، الذي يبعد قرابة 30 دقيقة عن مقر إقامة بعثة الفريق في الدار البيضاء.

وتناول لاعبو الأهلي وجبة الإفطار صباح اليوم، الأربعاء، في مقر فندق الإقامة، وبعد تناول الإفطار خلدوا للراحة، نتيجة الرحلة الشاقة من القاهرة للمغرب أمس.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء مساء أمس، بعد رحلة طيران استغرقت نحو خمس ساعات و15 دقيقة، قبل أن تستقل حافلة لمدة 45 دقيقة من المطار إلى مقر الإقامة.

ويستعد الأهلي لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في المباراة المقرر إقامتها الساعة التاسعة مساء السبت المقبل على استاد «مركب محمد الخامس» في مدينة كازابلانكا «الدار البيضاء» بالمغرب.