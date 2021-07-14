الأهلي يخوض مرانه الأول على ملعب «كهرماء» بالمغرب .. اليوم

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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول بالمغرب في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، استعدادا لنهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز، بطل جنوب إفريقيا، في المباراة المقرر إقامتها مساء السبت المقبل على استاد «مركب محمد الخامس» بمدينة كازابلانكا.

ويؤدي الأهلي مرانه في الثامنة مساء اليوم على ملعب «كهرماء» الذي يبعد نحو 30 دقيقة من مقر إقامة الفريق بالعاصمة المغربية الدار البيضاء.

ووصلت بعثة الأهلي مطار محمد الخامس بالدار البيضاء مساء أمس بعد رحلة طيران استغرقت نحو خمس ساعات و15 دقيقة، قبل أن تستقل حافلة لمدة 45 دقيقة من المطار إلى مقر الإقامة.

وضمت قائمة الفريق 28 لاعبًا في رحلة المغرب وهم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

ط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد ومحمد محمود وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن، ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة صعبة في نهائي دوري أبطال إفريقيا، في التاسعة مساء السبت المقبل، أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا.