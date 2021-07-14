تراجع اسهم السفر الاوروبية نتيجة المخاوف من " دلتا "

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

تراجعت الأسهم الأوروبية من ذروتها يوم الأربعاء ونالت مخاوف حيال التضخم من المعنويات عالميا في حين هبطت أسهم قطاع السفر نتيجة القلق من انتشار سلالة دلتا في القارة.

و نزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2% . وتراجعت أسهم قطاع السفر والترفيه نحو واحد%وهبط سهم شركة السفر توي 4.2 % .

وفقد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.4%بفعل قوة الإسترليني بعدما أظهرت بيانات أن التضخم في بريطانيا تجاوز المعدل المستهدف في يونيو .

وكان القلق انتاب الأسواق بعدما أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن التضخم في الولايات المتحدة ارتفع أكثر من المتوقع في يونيو ما دفع كثيرا من المتعاملين لوضع احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية أبكر من المتوقع في الحسبان.

وزاد سهم بيت الأزياء الألماني هوجو بوس 4.4 % بعد أن توقعت نمو الإيرادات بين 30 و35 % هذا العام.