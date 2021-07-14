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"تجارة الشمالية" تكشف حصاد مخالفات المنشآت ومنافذ البيع في العيد
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الاثنين 26 يوليو 2021 11:18 صباحاً
وزير الخارجية يزور إسلام أباد غداً بدعوة من نظيره الباكستاني
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الاثنين 26 يوليو 2021 11:18 صباحاً
رئيس جامعة القاهرة: «حاضنة الأعمال» معملًا لتدريب الشباب على خوض تجربة ريادية
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الاثنين 26 يوليو 2021 11:12 صباحاً
وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول مسابقة اختيار فريق يمثل مصر في «ايناكتس»
-
الاثنين 26 يوليو 2021 11:12 صباحاً
محمد رمضان يحدث جدل بصور جديدة من طائرته الخاصة
-
الاثنين 26 يوليو 2021 11:12 صباحاً
حملة لتحليل مخدرات للسائقين على الطريق الزراعي بمدينة قها
-
الاثنين 26 يوليو 2021 11:11 صباحاً
غدًا.. تراث صلاح جاهين في بيت السحيمي
-
الاثنين 26 يوليو 2021 11:11 صباحاً
خالفوا تعليمات كورونا ..الداخلية تعلن ضبط 9986 مواطنا لعدم ارتداء كمامة
-
الاثنين 26 يوليو 2021 11:11 صباحاً
توافد طلاب العلمي لأداء امتحان الإنجليزي وسط حالة من القلق والتوتر بالأقصر
-
الاثنين 26 يوليو 2021 11:11 صباحاً
لحظة منع الجيش التونسي للغنوشي ونواب آخرين من دخول مقر البرلمان (فيديو)
-
الاثنين 26 يوليو 2021 11:11 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
cnn arabic
وحدات نقل كهربائية قد تُحدث ثورة بمستقبل النقل في الإمارات
فيديو
cnn arabic
الأربعاء 14 يوليو 2021 11:41 صباحاً
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