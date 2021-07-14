أخبار عاجلة

"تجارة الشمالية" تكشف حصاد مخالفات المنشآت ومنافذ البيع في العيد -
وزير الخارجية يزور إسلام أباد غداً بدعوة من نظيره الباكستاني -
رئيس جامعة القاهرة: «حاضنة الأعمال» معملًا لتدريب الشباب على خوض تجربة ريادية -
وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول مسابقة اختيار فريق يمثل مصر في «ايناكتس» -
محمد رمضان يحدث جدل بصور جديدة من طائرته الخاصة -
حملة لتحليل مخدرات للسائقين على الطريق الزراعي بمدينة قها -
غدًا.. تراث صلاح جاهين في بيت السحيمي -
خالفوا تعليمات كورونا ..الداخلية تعلن ضبط 9986 مواطنا لعدم ارتداء كمامة -
توافد طلاب العلمي لأداء امتحان الإنجليزي وسط حالة من القلق والتوتر بالأقصر -
لحظة منع الجيش التونسي للغنوشي ونواب آخرين من دخول مقر البرلمان (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. cnn arabic

وحدات نقل كهربائية قد تُحدث ثورة بمستقبل النقل في الإمارات

Print
مواضيع متعلقة
هل تقف السعودية وراء "فتنة الأردن"؟.. هكذا ردّ الملك عبدالله

هل تقف السعودية وراء "فتنة الأردن"؟.. هكذا ردّ الملك عبدالله

ممرضات يصفن مشاهد مرضى فيروس كورونا وهم يتوسلون للحصول على لقاح

ممرضات يصفن مشاهد مرضى فيروس كورونا وهم يتوسلون للحصول على لقاح

الجيش الأمريكي يقصف معداته العسكرية التي استولت عليها طالبان بأفغانستان

الجيش الأمريكي يقصف معداته العسكرية التي استولت عليها طالبان بأفغانستان

فنانة مصرية تشعل النار في أعمالها الفنية بصحراء دبي.. لماذا؟

فنانة مصرية تشعل النار في أعمالها الفنية بصحراء دبي.. لماذا؟