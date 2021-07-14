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لجنة عالية المستوى تقف على ملابسات حادث شاحنة محايل والنيابة تباشر

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سحقت عدداً من المركبات ما نتج عنه ثلاث وفيات وإصابة واحدة

لجنة عالية المستوى تقف على ملابسات حادث شاحنة محايل والنيابة تباشر

وقفت أمس لجنة عالية المستوى من الرياض على ملابسات قضية حادث شاحنة محايل التي سحقت عدداً من المركبات؛ ما نتج عنه ثلاث وفيات وإصابة واحدة عند إشارة حي الضرس- مدخل المدينة الشرقي.

وكانت النيابة العامة قد تسلّمت القضية بعد إحالة المرور إليها ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة أدق التفاصيل وكشف السبب الرئيس وراءه، وهل هو جنائي أم لا؟

وأبانت إدارة المرور، في وقت سابق، أن مرور منطقة عسير باشر حالة الاستدلال في حادث الشاحنة الواقع في محافظة محايل عسير؛ لافتة إلى أن المعاينة الأولية تشير إلى أن سبب الحادث عطل في مكابح المركبة، وجارٍ استكمال إجراءات الحادث وإحالته إلى الجهة المختصة.

يُذكر أن المتوفين هم: سعودي يبلغ من العمر 74 عاماً، وباكستاني يبلغ من العمر 48 عاماً تُوفيا في الحال، وفلبيني يبلغ من العمر 37 عاماً لحق بهما، فيما لا يزال المصاب الرابع قائد الشاحنة (مصري الجنسية) 52 عاماً يتلقى العلاج.

لجنة عالية المستوى تقف على ملابسات حادث شاحنة محايل والنيابة تباشر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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