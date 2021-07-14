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أمير تبوك يوجّه باستمرار العمل طيلة إجازة العيد

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أمير تبوك يوجّه باستمرار العمل طيلة إجازة العيد أمير تبوك يوجّه باستمرار العمل طيلة إجازة العيد
بهدف تسيير شؤون المواطنين والمقيمين وإنجاز أعمالهم

أمير تبوك يوجّه باستمرار العمل طيلة إجازة العيد

وجّه الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، الإدارات المعنية في الإمارة، والمحافظات، والمراكز التابعة لها، باستمرار العمل طيلة أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، لتسيير شؤون المواطنين والمقيمين وإنجاز أعمالهم.

وأكد متابعة أعمال اللجان الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ لمنع انتشار ، إضافة إلى توفير الخدمات لقاصدي الأماكن السياحية بالمنطقة. سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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