الإسماعيلي يعالج الأخطاء خلال وديتي المصري ودمياط

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اتفق الجهاز الإداري لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي، على تنظيم مباراتين وديتين أمام فريقي المصري يوم ١٨ يوليو الجاري ودمياط يوم ٢٢ من نفس الشهر، وذلك بناءً على طلب من الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال.

يأتي ذلك ضمن برنامج إعداد الفريق لمواجهة بيراميدز مطلع أغسطس المقبل ضمن مؤجلات مسابقة الدوري الممتاز، ويسعى الجهاز الفنى للفريق لاستغلال الوديات لعلاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبو مؤخرا بجانب تجهيز البدلاء تمهيدا للاعتماد عليهم خلال المباريات الرسمية المقبلة بعد استنئاف الدورى الممتاز، ويستأنف الفريق تدريباته اليوم بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق مؤخرا لالتقاط الأنفاس ومنح كل العناصر الفرصة للراحة قبل العودة للتدريبات.