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ضبط عصابة سرقت 13 سيارة في الإسكندرية

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ضبط عصابة سرقت 13 سيارة في الإسكندرية ضبط عصابة سرقت 13 سيارة في الإسكندرية

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تمكنت أجهزة الأمن، الأربعاء، من ضبط عناصر تشكيل عصابي بالإسكندرية، تخصص في سرقة السيارات، وتبين ارتكابهم العديد من الوقائع.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، قيام 3 أشخاص لهم معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب «توصيل الأسلاك».

بتقنين الإجراءات وباستهدافهم تمكنت قوة أمنية من ضبطهم، بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 13 واقعة سرقة بدوائر أقسام شرطة سيدي جابر، وأول الرمل، وأول وثان المنتزه، والعطارين، وأرشدوا عن المسروقات.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصرى اليوم

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