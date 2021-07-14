في حملة أمنية.. ضبط 5 تجار مخدرات بشبرا الخيمة وقليوب

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ألقت أجهزة الأمن في القليوبية القبض على 5 تجار مخدرات خلال حملة أمنية على مدن القليوبية ضبط بحوزتهم كميات من الهيروين و3 قطع سلاح أبيض وأحيلوا للنيابة فتولت التحقيق.

تلقت مديرية امن القليوبية اخطارا من ضباط مكتب مكافحة المخدرات يفيد قيام حملة مكبرة استهدفت مدينتى شبرا الخيمة دائرة قسم ثانى ومركز شرطة قليوب أسفرت الحملة عن ضبط 3 عاطلين اثناء استقلالهم سيارة بدائرة قسم ثانى شبرا الخيمة بحوزتهم كمية لمخدرى الهيروين ومبلغ مالى و3 هواتف محمول و3 قطع سلاح أبيض «سكين».

كما تم ضبط عاطلين أثناء استقلاهم دراجة نارية بدون لوحات معدنية في قليوب وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على كمية لمخدر الهيروين ومبلغ مالى وهاتفى محمول وبالكشف عليهما جنائيا تبين ان لهما معلومات جنائية وأحيلوا جميع المتهمين للنيابة فتولت التحقيق.