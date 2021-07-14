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أمير حائل يوجّه إدارات الإمارة والمحافظات والمراكز ‏باستمرار العمل طيلة ‏فترة إجازة العيد

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أمير حائل يوجّه إدارات الإمارة والمحافظات والمراكز ‏باستمرار العمل طيلة ‏فترة إجازة العيد أمير حائل يوجّه إدارات الإمارة والمحافظات والمراكز ‏باستمرار العمل طيلة ‏فترة إجازة العيد
لتيسير شؤون المواطنين والمقيمين وإنجاز أعمالهم..‏ دعا المولى بأن يديم على هذه البلاد أمنها

أمير حائل يوجّه إدارات الإمارة والمحافظات والمراكز ‏باستمرار العمل طيلة ‏فترة إجازة العيد

وجّه الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، ‏إدارات الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها، باستمرار العمل طيلة فترة إجازة ‏عيد الأضحى المبارك، وذلك لتيسير شؤون المواطنين والمقيمين وإنجاز أعمالهم.‏

وأكّد أمير منطقة حائل أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن ‏عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وحرصهما على كل ما ‏من شأنه خدمة المواطنين والمواطنات والمقيمين.‏

ودعا المولى القدير بأن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها، ‏وأن يوفق الله ولاة أمرنا لكل ما يحبه الله ويرضاه، وأن يسهّل على حجاج بيت الله أداء ‏مناسكهم بيسر وسهولة، وأن ينصر جنودنا على الحد الجنوبي، وأن يزيل جائحة فيروس ‏كورونا التي عمّت العالم إنه سميع مجيب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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