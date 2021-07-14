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بدء امتحان الجبر والهندسة الفراغية لطلاب الثانوية العامة

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بدء امتحان الجبر والهندسة الفراغية لطلاب الثانوية العامة بدء امتحان الجبر والهندسة الفراغية لطلاب الثانوية العامة

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بدأ طلاب الثانوية العامة شعبة علمي اليوم الأربعاء الموافق 14 يوليو 2021 امتحان الرياضيات البحتة (جبر، وهندسة فراغية) بإجمالي عدد 100 ألف و435 طالبا وطالبة، كما يؤدي طلبة الثانوية العامة (المكفوفون) امتحان اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى) بإجمالى 255 طالبا وطالبة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم قائمة بالمحظورات داخل لجان الامتحانات حتى لا يتعرض الطلاب للمساءلة القانونية وهي:

اختراق أو تهكير التابلت وتحميل أي تطبيقات عليه وإخراجه من المنظومة المؤمنة، أو اصطحاب كتاب القواعد النحوية وقصة الأيام في امتحان اللغة العربية، أو دخول لجان امتحانات الثانوية العامة بالموبايل، أو إخفاء سماعات البلوتوث أو أي سماعات تستخدم في الغش، واصطحاب أي ملازم مطبوعة داخل لجان الامتحان، أو دخول لجنة الامتحان دون ارتداء الكمامة الطبية، وكذلك الامتناع عن تسليم كراسات المواد التي لا تضاف للمجموع، ومحاولة الغش أو الشغب أو نشر الأسئلة والإجابات أثناء امتحانات الثانوية العامة، أو التأخر عن موعد بدء الامتحان.

المصرى اليوم

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