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فيدرر ينسحب من أولمبياد طوكيو بسبب إصابة بالركبة

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فيدرر ينسحب من أولمبياد طوكيو بسبب إصابة بالركبة فيدرر ينسحب من أولمبياد طوكيو بسبب إصابة بالركبة

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أعلن السويسري روجر فيدرر انسحابه من منافسات التنس في أولمبياد طوكيو بعد تعرضه لإصابة بالركبة خلال موسم البطولات بالملاعب العشبية.

وخضع فيدرر، الذي يحتفل بعيد ميلاده 40 الشهر المقبل، لجراحتين في الركبة في 2020 ليحتاج للتأهيل خلال أكثر من عام.

وانسحب من بطولة فرنسا المفتوحة عقب الفوز في مباراة الدور الثالث ليدخر جهده لموسم بطولات الملاعب العشبية حيث خرج من دور الثمانية في ويمبلدون.

وأوضح فيدرر عبر تويتر:«خلال موسم بطولات الملاعب العشبية للأسف تعرضت لانتكاسة في ركبتي وتقبلت ضرورة الانسحاب من أولمبياد طوكيو، الذي ينطلق يوم 23 يوليو الجاري»

وأضاف: «أنا محبط للغاية وكان من الشرف أن أزين مسيرتي في كل مرة أمثل فيها سويسرا».

وتابع:«بدأت عملية التأهيل على أمل العودة لبطولات المحترفين في وقت لاحق هذا الصيف وأتمنى حظا سعيدا للفريق السويسري بأكمله وسأدعمه عن بعد».

وفاز فيدرر بميدالية ذهبية في الزوجي في أولمبياد بكين 2008 وأخرى فضية في الفردي بعد أربع سنوات في لندن.

المصرى اليوم

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