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إنفاذاً لتوجيهات الملك.. مغادرة أولى طلائع الجسر الجوي السعودي لتونس

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إنفاذاً لتوجيهات الملك.. مغادرة أولى طلائع الجسر الجوي السعودي لتونس إنفاذاً لتوجيهات الملك.. مغادرة أولى طلائع الجسر الجوي السعودي لتونس
على متنهما أجهزة طبية وعناية وعلاج ومستلزمات وقائية وغيرها من الاحتياجات

إنفاذاً لتوجيهات الملك.. مغادرة أولى طلائع الجسر الجوي السعودي لتونس

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، سيّر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أولى طلائع الجسر الجوي السعودي للجمهورية التونسية الشقيقة؛ للإسهام في مكافحة انتشار ، وذلك استجابة لطلب الرئيس قيس سعيّد؛ رئيس الجمهورية التونسية، الذي أبداه خلال مكالمته مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وانطلقت صباح اليوم طائرتان تمثلان أولى طلائع الجسر الجوي السعودي من مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى تونس وعلى متنهما أجهزة طبية وأجهزة عناية وعلاج ومستلزمات وقائية وغيرها من الاحتياجات الطبية.

تأتي هذه المساعدات تأكيداً على عمق العلاقات الأخوية المتينة التي تربط قيادتَي البلدين الشقيقين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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