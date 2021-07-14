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"لوسيد" المدعومة سعوديًّا تعلن بدء تسليم سياراتها الكهربائية العام المقبل

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"لوسيد" المدعومة سعوديًّا تعلن بدء تسليم سياراتها الكهربائية العام المقبل "لوسيد" المدعومة سعوديًّا تعلن بدء تسليم سياراتها الكهربائية العام المقبل
مقرها كاليفورنيا وانتهت من مراحل ما قبل الإنتاج بعد سلسلة من التأخيرات

أعلنت شركة "لوسيد" للسيارات الكهربائية التي تدعمها ، عن بدء إنتاج وتسليم سياراتها الكهربائية للمرة الأولى خلال العام المقبل 2021.

وقالت الشركة إنها انتهت من مراحل ما قبل الإنتاج بعد سلسلة من التأخيرات مؤخرًا؛ مشيرة إلى أنها في طريقها لبدء تسليم سياراتها للعملاء في النصف الثاني من العام المقبل.

وتخطط الشركة التي يقع مقرها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية لتسريع توسعة مصانعها لتلبية الطلبات، وإضافة خط تجميع مخصص لطرازها من سيارة دفع رباعي كهربائية، كما تخطط لامتلاك ما يصل إلى 20 موقعًا للبيع بالتجزئة بحلول نهاية العام الجاري.

وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق من العام الجاري عن محادثات مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي لبناء مصنع في السعودية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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