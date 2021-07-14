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انتظام طلاب علمى فى لجان امتحانات الثانوية العامة فى الأقصر

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انتظام طلاب علمى رياضة فى لجان امتحانات الثانوية العامة فى الأقصر انتظام طلاب علمى فى لجان امتحانات الثانوية العامة فى الأقصر

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انتظم طلاب علمى بالصف الثالث الثانوي بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، في لجان الامتحانات لأداء امتحان الجبر والهندسة الفراغية، حيث يؤدى 549 طالبا وطالبة، الامتحانات وفق نظام التقييم الجديد، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية المشددة.

فيما حرص عدد من أولياء الأمور على مرافقة أبنائهم الطلاب في محيط المدارس، وهم يحاولون إجراء مراجعة نهائية لمنهج اللغة العربية المقرر الامتحان فيه اليوم قبيل دخول المدارس، التي بدأت فتح أبوابها للسماح لدخول الطلاب، وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة في محيط المدارس والشوارع المؤدية للجان الامتحانية، كما شوهد اصطحاب الطلاب لجهاز التابلت والكتاب المدرسي والمسموح بهما داخل اللجنة الامتحانية.

وتمت الامتحانات وفق حزمة من الإجراءات اللازمة كتوفير الكمامات للطلاب والحفاظ على المسافات والإجراءات الوقائية بين الطلاب، وتوفير أدوات ومستلزمات التعقيم، والتطهير والكشف الحراري أمام مقار لجان الثانوية العامة على مستوى المحافظة، مع التأكيد على توافر سيارة إسعاف، وطبيب معالج بكل لجنة مع توفير مديرية الصحة لقاح كورونا لجميع المراقبين باللجان.

المصرى اليوم

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