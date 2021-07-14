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الذهب في الكويت اليوم الأربعاء 14 - 7 - 2021

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أسعار الذهب في الكويت اليوم الأربعاء 14 - 7 - 2021 الذهب في الكويت اليوم الأربعاء 14 - 7 - 2021
في الكويت صباح اليوم الاربعاء 14 ــ 7 ــ 2021

وباستعراض الذهب في الكويت صباح اليوم الاربعاء 14 ــ 7ــ 2021، حسب آخر تحديث لأسعار فئات الذهب، كانت الذهب في الكويت اليوم كما يلي:

سعر الذهب عيار 24 اليوم في الكويت، 17,50 دينار كويتي، ويقابله 58,19 بالدولار الأمريكي.

سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في الكويت، 16,04 دينار كويتي، مقابل 53,34 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في الكويت وصل إلى 15,31 دينار كويتي، مقابل 50,91 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في الكويت 13,13 دينار كويتي، ويقابله 43,64 دولار أمريكي.

وبلغ سعر الأونصة في الكويت اليوم 544,35 دينار كويتي، مقابل 1809,83 دولار أمريكي.

و سجل سعر الجنيه الذهب لسعر 140,01 دينار كويتي بما يعادل 465,50 دولار أمريكي.

المصرى اليوم

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