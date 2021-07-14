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التويجري يعزي ذوي ضحايا حريق مستشفى الحسين التعليمي بالعراق

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التويجري يعزي ذوي ضحايا حريق مستشفى الحسين التعليمي بالعراق التويجري يعزي ذوي ضحايا حريق مستشفى الحسين التعليمي بالعراق
ثمّن استجابة متطوعي جمعية الهلال الأحمر العراقي في إخلاء وإسعاف المصابين

التويجري يعزي ذوي ضحايا حريق مستشفى الحسين التعليمي بالعراق

أعرب الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "تاركو" الدكتور صالح بن حمد التويجري، عن أحر التعازي وصادق المواساة لذوي ضحايا الحريق الذي اندلع في مستشفى الحسين التعليمي المخصص لعزل مصابي في محافظة ذي قار بالعراق وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وثمّن استجابة منسوبي ومتطوعي جمعية الهلال الأحمر العراقي في إخلاء وإسعاف المصابين؛ مشيرًا إلى أن الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، تُقدر جهود جمعية الهلال الأحمر العراقي وهيئات وجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر العربية، وكل المانحين الذين أسهموا في مباشرة الحادث، وقدموا دعمًا للهلال الأحمر العراقي؛ سائلًا الله عز وجل أن يتقبل الضحايا قبولًا حسنًا ويتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، ويعجل بشفاء المصابين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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