بدعم "المراعي" واستكمالاً لبرنامج "نكفلهم".. جمعية ألزهايمر تفعّل مشاريعها بمشاركة القطاع الخاص

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لتحسين جودة حياة المرضى وذويهم على الأصعدة كافة.. تلبية مجالات الرعاية المساندة

بادرت الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر بالأصعدة التوعوية والعلمية والطبية والاجتماعية، في تفعيل كافة مشاريعها وبرامجها الرائدة، والمتفردة التي تتبناها منذ تأسيسها، وذلك تحسين جودة حياة مرضى ألزهايمر وذويهم على الأصعدة كافة، وشراكات مع عددٍ من شركات القطاع الخاص، في مقدمتها شركة المراعي؛ إحدى شركات القطاع الخاص الرائدة.

‎وفي هذا الإطار، أطلقت الجمعية عدداً من المشاريع الخدمية المباشرة، وكان على رأسها مشروع «نكفلهم لنعينهم»، الذي يتضمن شراء وتلبية مجالات الرعاية المساندة من مستلزمات صحية (كريمات للتقرحات الجلدية، مستلزمات شخصية للتغيير اليومي، مرتبة هوائية، أغطية أسرّة طبية، مفارش طبية ومناديل معقمة) لتوفير جميع احتياجات المرضى شهرياً؛ كون عديد من الأسر لا يمتلك المبالغ الكافية لشراء المستلزمات الصحية التي تجعل من حياة كل من المريض ومقدم رعايته أسهل.

‎إضافة إلى ذلك، فإن عديداً من الأسر ذات الدخل المحدود لا يمتلك القدرة على مواجهة الحمل الاقتصادي لهذا المرض ولا أبعاده، وبالتالي يصعب عليهم توفير هذه المتطلبات اللازمة للمرضى وفقاً لمراحلها المختلفة، حيث بادرت شركة المراعي بدعم هذا المشروع بقيمة 45 ألف ريال، كما تبرعت الشركة بـ 40 سلة غذائية- جعلها الله في ميزان حسناتها.

‎وتعد شركة المراعي من الشركات الرائدة في المملكة المهتمة بالمسؤولية المجتمعية فإنهم كشركة تتمتع بروح المسؤولية والمواطنة، وتلعب دوراً فعالاً في دعم القضايا الاجتماعية من خلال عديد من التبرعات الخيرية ليغطي برنامجهم الخيري في المجتمع مجالات عديدة، وتبدي شركة المراعي اهتماماً خاصاً بالجمعيات الخيرية والاجتماعية والثقافية التي تسهم في دعم للقيم الوطنية.

‎وتتقدم الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر وأعضاء مجلس إدارتها و منسوبوها كافة، بجزيل الشكر والامتنان لشركة المراعي، وذلك لدعمهم المستمر.

يُذكر أنّ الجمعية تعرض خدماتها من خلال التواصل على الأرقام (0112143838) و(0114100112) ومواقع التواصل الاجتماعي @saudialzheimer ومن خلال الموقع الإلكتروني للجمعية www.alz.org.sa والمقر الرئيس للجمعية.