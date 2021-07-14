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«يصعد وينتظر بيانات هامة».. في وعالميا صباح الأربعاء 14 يوليو 2021

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«يصعد وينتظر بيانات هامة».. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح الأربعاء 14 يوليو 2021 «يصعد وينتظر بيانات هامة».. في وعالميا صباح الأربعاء 14 يوليو 2021

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واصل سعر الذهب الارتفاع، صباح اليوم الأربعاء، 14 يوليو 2021، متأثرا بهبوط الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية وذلك عقب صدور بيانات المستهلكين في الولايات المتحدة والتي سجلت أعلى زيادة لها في 13 عاما، ينتظر ويترقب الذهب والمستثمرون شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في الكونجرس يومي الأربعاء والخميس، والتي ستتضمن بيانات هامة حول مؤشرات موعد تقليل الدعم الاقتصادى أو رفع الفائدة .

وشهدت أسعار الذهب في مصر، صباح اليوم الأربعاء، استجابة طفيفة لارتفاع سعر الذهب عالميًا، وأعلنت شعبة الذهب في أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، في الصاغة بدون المصنعية، صباح اليوم ، 899.5 جنيها، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 788 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا عند 675 جنيهًا، والجنيه الذهب عند سعر 6295 جنيهًا .

بينما شهدت أسعار الذهب عالميا، ارتفاعا كبيرا ومتواصل منذ الاعلان عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.9% على أساس شهري وكان متوقع زيادتها بنسبة 0.5% فقط، وارتفع الذهب في التعاملات الفورية، صباح اليوم الأربعاء، بنسبة 0.4%، وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكية، بنسبة 0.3%، وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2%، وتراجعت عائدات سندات الخزانة أجل 10 سنوات .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، صباح اليوم الأربعاء ، 800.89 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1,813.35 $.

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