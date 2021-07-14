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الكنيسة تحتفل بعيد القديس الأنبا بيشوى غداً.. والبابا يُطيّب الرفات في وادى النطرون (صور)

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طيب قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم، جسد القديس الأنبا بيشوي في ديره بوادي النطرون في صحراء البحيرة، بمشاركة ٤ من الآباء الأساقفة رؤساء الاديرة وعدد من الرهبان ومجمع رهبان الدير.

وشارك البابا في طقس التطييب بالأعشاب والزيوت المقدسة، إلى جانب الأنبا أغابيوس أسقف ورئيس الدير، الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء السريان، الأنبا إيسوذورس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء البراموس، والأنبا مينا أسقف ورئيس دير الشهيد مار جرجس بالخطاطبة. ويأتي التطييب بمناسبة عيد نياحة الأنبا بيشوي الذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية غداً الخميس.

الكنيسة تحتفل بعيد القديس الأنبا بيشوى غداً.. والبابا يُطيّب الرفات في ديره بـ"وادى النطرون" (صور)
الكنيسة تحتفل بعيد القديس الأنبا بيشوى غداً.. والبابا يُطيّب الرفات في ديره بـ"وادى النطرون" (صور)
الكنيسة تحتفل بعيد القديس الأنبا بيشوى غداً.. والبابا يُطيّب الرفات في ديره بـ"وادى النطرون" (صور)
الكنيسة تحتفل بعيد القديس الأنبا بيشوى غداً.. والبابا يُطيّب الرفات في ديره بـ"وادى النطرون" (صور)

المصرى اليوم

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