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باعوا ملفات التقديم لأولياء الأمور.. التحقيق مع مديرى مدرستين وعامل في شبرا الخيمة

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باعوا ملفات التقديم لأولياء الأمور.. التحقيق مع مديرى مدرستين وعامل في شبرا الخيمة باعوا ملفات التقديم لأولياء الأمور.. التحقيق مع مديرى مدرستين وعامل في شبرا الخيمة

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قررعادل داود، مدير عام إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية، إحالة مديرى مدرستين تابعتين للإدارة إلى التحقيق بالشؤون القانونية مع استبعادهما من عملهما لحين الانتهاء من التحقيقات، كما قرراستبعاد وإحالة عامل بمدرسة للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية، لقيامهم ببيع ملفات التقديم الخاصة بالطلاب لأولياء الأمور.

شدد مدير الإدارة على جميع مديرى المراحل التعليمية ومديرى المدارس على عدم استغلال ولى الأمر وعدم تحصيل أية مبالغ مالية إلا المقررة قانونا، وناشد أولياء الأمور بأن مكتبه مفتوح أمام الجميع من أولياء الأمور بهدف إثراء العملية التعليمية وتحقيق أكبر استفادة للطلاب، كما طالب مديري المراحل التعليمية استمرار المتابعة للمدارس لحماية ولي الأمر من الاستغلال.

كانت مواقع التواصل الاجتماعى تداولت صورا توضح قيام مديرى مدرستين تابعتين لإدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية، وعامل المدرسة يعرضون على أولياء الأمور بدفع مبالغ مالية نظير الحصول على ملفات التقديم لأبنائهم بالمدرسة.

المصرى اليوم

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