الإمارات تفتتح سفارتها في إسرائيل

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افتتحت الإمارات، اليوم الأربعاء، سفارتها بإسرائيل، رسميا. وبدأ حفل الافتتاح برفع علم الإمارات وعزف النشيد الإماراتي، وقص الشريط، في أجواء احتفالية.

وشمل الحفل الذي استضافه السفير الإماراتي لدى تل أبيب، محمد آل خاجة، جولة لكبار الشخصيات في مقر السفارة، بحضور الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، حسب وكالات.

وخلال افتتاح السفارة، أعرب الرئيس الإسرائيلي عن تطلعه لزيارة الإمارات، مشيرا إلى أن «اتفاقيات السلام تحمي أرواحنا». وقال إن «افتتاح السفارة خطوة كبيرة للشرق الأوسط بأكمله، سنقوم بتوسيع الاتفاقيات الإبراهيمية لتشمل المزيد من البلدان في المنطقة».

من جانبه، هنأ وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، الإمارات بافتتاح السفارة. وكتب في تغريدة على تويتر: «أود أن أهنئ سفير الإمارات في إسرائيل محمد آل خاجة في هذا اليوم التاريخي بافتتاح سفارة دولة الإمارات في إسرائيل».

وتابع: «لقد تم زرع الجذور من أجل ازدهار العلاقات لتنمو بين بلدينا وشعبنا. إنني أتطلع إلى عملنا المشترك لتعزيز الرخاء والسلام الإقليمي».

وفي التاسع والعشرين من الشهر الماضي، افتتحت إسرائيل سفارتها في أبوظبي، وقنصليتها في دبي، خلال زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد للإمارات.