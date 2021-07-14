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"تروية".. اسم الحالة المطرية التي تؤثر في المملكة خلال الأيام المقبلة

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"تروية".. اسم الحالة المطرية التي تؤثر في المملكة خلال الأيام المقبلة "تروية".. اسم الحالة المطرية التي تؤثر في المملكة خلال الأيام المقبلة
تشمل نجران وجازان وعسير والباحة وأجزاءً من مكة والرياض والشرقية

أقرّت لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في اسم "تروية"؛ لتوثّق به الحالة المطرية التي ستؤثر في المملكة خلال الأيام المقبلة.

ويُتوقع أن تؤثر الحالة "تروية" في مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، وأجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والرياض والمنطقة الشرقية؛ خاصة جنوب هذه المنطقة، وربما تمتد إلى مناطق أخرى.

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على مناطق (نجران، جيزان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة) ورياحاً نشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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