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الرئاسة التونسية تصدر بيانا جديدا بشأن قرارات الرئيس قيس سعيد
-
الاثنين 26 يوليو 2021 11:00 صباحاً
الحكومة المصرية تعلن عن خطة قومية حتى 2050 لحل جميع مشاكل المياه
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الاثنين 26 يوليو 2021 10:59 صباحاً
الأردن... "تمكين المرأة" توصي برفع الحصة النسائية في البرلمان إلى 30%
-
الاثنين 26 يوليو 2021 10:59 صباحاً
قيس سعيد يكلف مدير الأمن الرئاسي بالإشراف على وزارة الداخلية
-
الاثنين 26 يوليو 2021 10:59 صباحاً
منصف المرزوقي: قيس سعيد قام بانقلاب ويجب التصدي له
-
الاثنين 26 يوليو 2021 10:59 صباحاً
تداول أسئلة اللغة الأجنبية الأولي لطلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة
-
الاثنين 26 يوليو 2021 10:57 صباحاً
حملة ضبطية قضائية جديدة على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة في مدينة بدر
-
الاثنين 26 يوليو 2021 10:57 صباحاً
سحب (3948) رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة
-
الاثنين 26 يوليو 2021 10:57 صباحاً
التعليم تنفي تسريب أسئلة اللغة الأجنبية الأولي بالثانوية العامة قبل بدء الامتحان
-
الاثنين 26 يوليو 2021 10:57 صباحاً
أماكن الزحام بشوارع القاهرة الكبرى
-
الاثنين 26 يوليو 2021 10:57 صباحاً
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تحذير هام من هيئة الأرصاد الجوية .. ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة
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فيديو اليوم السابع
الأربعاء 14 يوليو 2021 09:00 صباحاً
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