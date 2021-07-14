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عبر مشروع "نطعمهم ونسقيهم" الذي يهدف إلى تفريج الكرب عن الأيتام والأرامل

جمعية البر الخيرية بالعويلة، تُواصل نشاطاتها الإغاثية للأسر المحتاجة والمتعففة عبر مشروع "نطعمهم ونسقيهم" الذي يهدف إلى توفير الطعام والشراب وتفريج كرب الأسر المحتاجة والمتعففة، والتي يعيش في طياتها العديد من الأيتام والأرامل والمطلقات وأصحاب الحاجة.

فيما قد تبرع فاعل خير بعدد من برادات المياه وسلات غذائية عن كل ما يَنشر المشروع. وخصصت الجمعية رقم 0556444301 لإرسال المشروع لمن يريد المشاركة في هذا الفضل.

وحث رئيس الجمعية زايد بن ثويب السبيعي، على التبرع في هذه الأيام الفاضلة ونشر مشاريع الجمعية؛ للحصول على أجر الصدقة؛ مصداقًا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (الدال على الخير كفاعله).