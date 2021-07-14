طارق سليمان: «كايزر تشيفز منظم دفاعيًا.. والأهلي سيقاتل لحصد بطولة إفريقيا»

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي السابق، إن وصول الأهلي إلى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، تكليل لمجهود المنظومة بالكامل، موضحًا أن أي شخص يعمل داخل الأهلي، يستطيع النجاح، في ظل توافر كافة العوامل بالمنظومة.

وأضاف سليمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أنه سبق له التتويج ببطولة إفريقيا، والكونفدرالية أيضًا، بالإضافة إلى السوبر الإفريقي، في أصعب الفترات التي عاشتها الكرة المصرية بعد حادث بورسعيد.

واستطرد مدرب الأهلي السابق، أن الأهلي يتعامل مع كل مباراة يخوضها على إنها صعبة للغاية، بغض النظر عن منافسه، سواء كان قويًا بالفعل أو دون المستوى، فضلًا عن مؤازرة محمود الخطيب رئيس الأهلي، للاعبين، وهو ما يمنحهم ثقة كبيرة قبل نهائي إفريقيا، مشيرًا إلى أن فريق كايزر تشيفز ليس سهلًا خاصة وأنه منظم دفاعيًا، لذلك لاعبي الأهلي لن يتهاونوا أمامه.

واختتم تصريحاته: «محمد الشناوي عليه مسؤولية كبيرة لتنظيم خط الدفاع، وما يتردد عن سهولة المباراة نغمة غريبة وأعتقد أنها بعيدة عن أذهان اللاعبين، هم أمامهم بطولة سيقاتلون من أجل حصدها والمشاركة بكأس العالم للأندية للعام الثاني على التوالي».