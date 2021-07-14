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قال رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس، إن الحكومة كانت مضطرة لرفع أسعار مادتي الخبز والمازوت، كما كانت تريد أن تكون زيادة الأجور 100 في المئة، غير أن الواقع لم يكن يسمح بغير ذلك.

ووصف عرنوس في حوار مع قناة «السورية» مساء الثلاثاء، قرار رفع الأسعار بأنه «من القرارات الصعبة»، مشيرا إلى أن ما جرى هو تحريك سعر المادة، وليس زيادة في سعرها، لأن تكلفة تلك المواد ما زالت أعلى من سعر مبيعها.

وأوضح عرنوس أن ربطة الخبز تكلف الحكومة 1200 ليرة، ولتر المازوت يكلف 1967 ليرة، مضيفا أن «التحريك البسيط» في سعرها كان بهدف المحافظة تأمينها، وأشار إلى أن الحكومة تأخذ 10 في المئة من سعر التكلفة، مؤكدا على أن موضوع «تحريك السعر» سواء في المحروقات أو الخبز، خارج عن إرادة الحكومة التي لا بد أن تأخذ جزءا بسيطا من تحريك السعر حتى تبقى قادرة على تأمين تلك السلع.

وأضاف أن الخبز الذي تم تحريك سعره بمقدار 100 ليرة في كل ربطة، ما زال مدعوما بألف ليرة، وكذلك بالنسبة للمشتقات النفطية، وهذا ليس لزيادة الإيرادات بل لتوجيه الدعم إلى شرائح محددة.