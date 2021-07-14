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تصدرت أغنية عمرو دياب الجديدة الدنيا بترقص، قائمة توب أنغامي، والتي تمثل الذوق العام للوطن العربي منذ اليوم الأول لصدورها، واحتلت المرتبة الأولى في هذه القائمة.

يذكر أن الهضبة طرح الأغنية ضمن حملة دعائية لصالح شركة ڤودافون، وفور طرحها تصدرت قوائم الاستماع بكل البلاد العربية على أنغامي.

الأغنية من كلمات ملاك عادل، لحن محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم، ميكساج وماستر أمير محروس، والكليب من إخراج طارق العريان.



https://play.anghami.com/song/1023673274?adj_t=dgl0aa8_64v1dnl&adj_campaign=ios&adj_adgroup=video&adj_creative=29597949